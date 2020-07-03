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«Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином»

3 июля 2020, 11:11
Игроки «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
Игроки «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» на официальном сайте клуба сообщил о желании перенести матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля, — говорится в сообщении. — Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно.

Ранее управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура против «Урала» из-за болезни части игроков коронавирусом. На данный момент футболисты, тренерский штаб и персонал изолированы и находятся на карантине.

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/fk-orenburg-prosit-perenesti-match-s-fk-rubin.html

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