«Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином»

«Оренбург» на официальном сайте клуба сообщил о желании перенести матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля, — говорится в сообщении. — Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно.

Ранее управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура против «Урала» из-за болезни части игроков коронавирусом. На данный момент футболисты, тренерский штаб и персонал изолированы и находятся на карантине.