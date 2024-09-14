«Оренбург» — «Локомотив»: видео голов

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«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче 8-го тура РПЛ.

Полузащитник железнодорожников Алексей Батраков открыл счет на 16-й минуте. На 37-й минуте отличился форвард оренубржцев Саид Сахархизан, на 40-й минуте Батраков сделал дубль.

16-я минута. Батраков — 0:1

37-я минута. Сахархизан — 1:1

40-я минута. Батраков — 1:2