«Оренбург» — «Краснодар»: Сычевой открыл счет на второй минуте

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой открыл счет в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0.

На второй минуте встречи форвард получил мяч в штрафной соперника и отправил его в сетку ворот Матвея Сафонова.

Сычевой забил 12-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России. 26-летний футболист сравнялся по этому показателю с нападающим «Зенита» Малкомом и делит с ним второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.