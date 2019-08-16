«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче аутсайдеров РПЛ
«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче шестого тура чемпионата России.
На 46-й минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Никиты Калугина. На 68-й минуте результат с пенальти сравнял Дмитрий Полоз. Это первый мяч сочинского клуба в премьер-лиге. По ходу игры тренер «Оренбурга» Платон Захарчук был удален за то, что показал арбитру Михаилу Вилкову воображаемую карточку.
Какой красавец Платон Захарчук!— Никита Павлов (@pavlov_plov) August 16, 2019
В этом сезоне каждого второго судью надо было удалить. #ОренбургСочи pic.twitter.com/RBwc9No0HE
«Оренбург» имеет в активе два очка и занимает последнее, 16-е место в премьер-лиге. У «Сочи» три очка и 15-е место.
В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Сочи» — с «Уралом».
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
«Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (0:0)
Голы: Калугин, 46 — в свои ворота (1:0). Полоз, 68 — с пенальти (1:1).
«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, Сиваков, Аюпов, Терехов, Мишкич, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Деспотович.
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Юрганов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Полоз, Мостовой (Бурмистров, 77).
Предупреждения: Новосельцев, 19. Аюпов, 22. Мишкич, 42. Цаллагов, 63. Деспотович, 84. Нобоа, 90+2.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Березнов (Москва), Гаврилин (Владимир).
16 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».
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