«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче аутсайдеров РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче шестого тура чемпионата России.

На 46-й минуте хозяева открыли счет благодаря автоголу Никиты Калугина. На 68-й минуте результат с пенальти сравнял Дмитрий Полоз. Это первый мяч сочинского клуба в премьер-лиге. По ходу игры тренер «Оренбурга» Платон Захарчук был удален за то, что показал арбитру Михаилу Вилкову воображаемую карточку.

Какой красавец Платон Захарчук!



В этом сезоне каждого второго судью надо было удалить. #ОренбургСочи pic.twitter.com/RBwc9No0HE — Никита Павлов (@pavlov_plov) August 16, 2019

«Оренбург» имеет в активе два очка и занимает последнее, 16-е место в премьер-лиге. У «Сочи» три очка и 15-е место.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Сочи» — с «Уралом».

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (0:0)

Голы: Калугин, 46 — в свои ворота (1:0). Полоз, 68 — с пенальти (1:1).

«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, Сиваков, Аюпов, Терехов, Мишкич, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Деспотович.

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Юрганов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Полоз, Мостовой (Бурмистров, 77).

Предупреждения: Новосельцев, 19. Аюпов, 22. Мишкич, 42. Цаллагов, 63. Деспотович, 84. Нобоа, 90+2.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Березнов (Москва), Гаврилин (Владимир).

16 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».

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