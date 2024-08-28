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Сегодня, 14:05

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч Кубка России

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В среду, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

«Ростов»: Одоевский, Чернов, Эль-Аскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Перед началом встречи ростовчане идут на втором месте в квартете В, набрав три очка за два тура. «Оренбург» с нулем баллов замыкает таблицу.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Ростов».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
28 авг, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов
Футбол
ФК Оренбург
ФК Ростов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Максим Глушенков

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ЦСКА

 4
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Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

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