«Оренбург» и «Химки» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 14.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 14.25, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Химки» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 14:30. Газовик (Оренбург)

После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает 15-е место в таблице чемпионата с 18 очками, в предыдущем матче оренбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). У «Химок» — 25 очков и 12-я строчка, предыдущим соперником клуба из Подмосковья был «Ростов» (1:1).