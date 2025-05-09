«Оренбург» — «Химки»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
«Оренбург» и «Химки» сыграют в чемпионате России 10 мая
«Оренбург» и «Химки» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 14.30 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 14.25, за пять минут до стартового свистка.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Химки» можно в матч-центре нашего сайта.
После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает 15-е место в таблице чемпионата с 18 очками, в предыдущем матче оренбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). У «Химок» — 25 очков и 12-я строчка, предыдущим соперником клуба из Подмосковья был «Ростов» (1:1).
Положение команд
Новости