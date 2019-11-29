«Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на 2020 год

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб готов к переносу матча18-го тура чемпионата России с «Сочи» на 2020 год в связи с болезнью ряда игроков команды соперника.

Ранее сообщалось, что за два дня до игры тренировку сочинской команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, игроков подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов.

— Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть, — приводит ТАСС слова Кияева. — Все зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.

Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу.

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