«Оренбург» — ЦСКА: Тороп и Алеррандро в стартовом составе армейцев

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Татаев, Сидоров, Прохин, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.

Запасные: Сысуев, Скичко, Малых, Зотов, Хотулев, Сыщенко, Оганесян, Коваленко, Барановский, Муро, Ревазов, Гюрлюк.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Лукин, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Пьянич, Алеррандро.

Запасные: Акинфеев, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес, Жемалетдинов, Мухин, Гайич, Файзуллаев, Мусаев, Гуарирапа, Шуманский, Койта.