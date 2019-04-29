"Оренбург" и "Арсенал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 28 апреля, начало – в 17.00 (мск).

Стартовый состав "Оренбурга": Довбня – Малых, Шахов, Терехов, Афонин, Сутормин – С. Козлов, Мишкич, Маляров – Галаджан, Деспотович.

Запасные: Фролов, Кулишев, Алвеш, А. Козлов, Чуканов.

Стартовый состав "Арсенала": Нигматуллин – Комбаров, Григалава, Беляев, Хагуш – Кадири, Берхамов – Бакаев, Горбатенко, Мирзов – Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

"Арсенал" с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 35 баллами располагается на девятой строчке.

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