«Оренбург» — «Арсенал»: правильно ли удален игрок гостей?
На 65-й и 74-й минутах матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» (2:0) арбитр Павел Кукуян показал два предупреждения защитнику гостей Роберту Бауэру и удалил его. Правильно ли поступил судья?
В первом эпизоде единоборство происходило вблизи штрафной площади туляков, игрок «Оренбурга» мог продолжить острую атаку и, если бы Бауэр не сфолил, вошел бы в штрафную. Задержка руками была очевидной. Все основания для показа желтой карточки.
Во втором случае фол произошел на половине поле «Оренбурга», атаку хозяев нельзя считать перспективной. Бауэр едва коснулся соперника, но тот, почувствовав «прихват», упал. Игрок «Арсенала» дал повод судье еще раз прибегнуть к дисциплинарной санкции. Но все же применение второй желтой карточки выглядит очень спорным. В той ситуации следовало ограничиться назначением штрафного удара. (Александр Бобров)