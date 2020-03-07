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«Оренбург» — «Арсенал»: правильно ли удален игрок гостей?

16:22
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 65-я минута матча «Оренбург» — «Арсенал». 74-я минута матча «Оренбург» — «Арсенал».
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 65-й и 74-й минутах матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» (2:0) арбитр Павел Кукуян показал два предупреждения защитнику гостей Роберту Бауэру и удалил его. Правильно ли поступил судья?

65-я минута матча «Оренбург» — «Арсенал».
65-я минута матча «Оренбург» — «Арсенал».

В первом эпизоде единоборство происходило вблизи штрафной площади туляков, игрок «Оренбурга» мог продолжить острую атаку и, если бы Бауэр не сфолил, вошел бы в штрафную. Задержка руками была очевидной. Все основания для показа желтой карточки.

74-я минута матча «Оренбург» — «Арсенал».
74-я минута матча «Оренбург» — «Арсенал».

Во втором случае фол произошел на половине поле «Оренбурга», атаку хозяев нельзя считать перспективной. Бауэр едва коснулся соперника, но тот, почувствовав «прихват», упал. Игрок «Арсенала» дал повод судье еще раз прибегнуть к дисциплинарной санкции. Но все же применение второй желтой карточки выглядит очень спорным. В той ситуации следовало ограничиться назначением штрафного удара. (Александр Бобров)

Оренбург — Арсенал Т

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