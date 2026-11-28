Opta: Кузьмин стал четвертым тренером в истории чемпионата России, выигравшим первые четыре матча в РПЛ

Олег Кузьмин стал четвертым тренером в истории чемпионата России, выигравшим первые четыре матча в РПЛ, сообщает аналитический портал Opta Sports.

«Рубин» под руководством Кузьмина обыграл «Акрон» (3:0) в 16-м туре чемпионата России. Эта победа стала для специалиста четвертой подряд в лиге.

Победная серия казанцев началась 31 октября с домашней игры против «Факела» (1:0). Затем «Рубин» обыграл «Локомотив» (1:0) 6 ноября, «Зенит» (3:1) 21 ноября и «Акрон» (3:0) 28 ноября.

До Кузьмина выиграть первые четыре матча в чемпионате России удавалось Станиславу Черчесову в 2007 году, Андре Виллаш-Боашу в 2014-м и Роберто Манчини в 2017-м.

Первую игру после назначения Кузьмин провел 28 октября в FONBET Кубке России. Тогда «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1).

После 16 матчей «Рубин» набрал 24 очка и расположился на шестом месте в чемпионате. 6 декабря казанцы в гостях сыграют с «Краснодаром».