Сегодня, 2 апреля, исполнилось 32 года экс-форварду нижегородской «Волги» Алексею Сапогову. В 2013 году он покинул клуб, после чего пробовался в юрмальском «Спартаке», проходил сборы с «Анжи», тренировался с «Тосно», «Тюменью» и играл в любительской лиге в Санкт-Петербурге. Также видеозаписи со своей игрой он отправлял в «Ювентус», за который мечтал играть.

9 сентября 2012 года Сапогов забил один из самых известных голов в истории российского футбола. Вторая сборная России под руководством Юрия Красножана разгромила молодежную команду Турции — 4:1. Алексей прокинул мяч себе на ход, попытавшись выбежать один на один с центра поля, но отпустил его слишком далеко от себя. Вратарь успел выскочить из ворот и неудачно выбил мяч прямо в форварда. Сапогов остался один перед чужим воротами, сделал несколько касаний ногой, а потом решил спижонить и закатил мяч с полуметра головой.