"Он вел себя уверенно и дерзко". Свидетель – о Паке до удара стулом от Кокорина

На заседании Пресненского суда города Москвы свидетель драки в центре столицы с участием главы департамента Минпромторга Дениса Пака с нападающим"Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и полузащитником"Краснодара" Павлом Мамаевым Игорь Краснов дал показания.

– Что делал Пак после удара стулом?

– Он встал на ноги. Я не видел, чтоб он ответил физически. Но мне показалось, что если раньше он вел себя уверенно и дерзко, то после ударов я увидел попытку погасить конфликт, – ответил Краснов.

– Когда состоялось примирение, конфликт закончился уже? Как это выглядело?

– Все в этом мире рано или поздно заканчивается. Вот и конфликт закончился. Случилось замирение, стороны сказали, что претензий друг к другу не имеют. Официанты открыли боковые двери, и компания ушла.

– Какую роль выполнял Гайсин?

– Он был в разгаре этой потасовки, но конкретно о его роли ничего сказать не могу.

– Когда Александр подошел к Паку, он хотел его сразу ударить?

– Не могу сказать. Мне сначала показалось, что Александр пошел, чтобы оказать содействие брату, который был рядом с Паком. (Дмитрий Зеленов)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.