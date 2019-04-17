"Он меня бил. По лицу. Кулаком". Чиновник Пак – о Кирилле Кокорине

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, что было после удара стулом, который ему нанес нападающий. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.
– К. Кокорин что делал в этот момент? – вопрос адвоката Ромашова.
– В какой?
– После удара стулом.
Прокурор: – Не надо путать потерпевшего!
– Почему вы меня прерываете? Прошу судью оградить меня от прокурора! – парирует Ромашов.
Судья: – Так, все, мы уже утратили то, о чем идет речь.
– Проще формулирую вопрос. От К. Кокорина были агрессивные действия? – говорит адвокат.
– Да, он меня бил. По лицу. В область головы наносил удары.
– В какую область?
– В область лица.
– В челюсть, в глаз?
– В область лица в целом. Не менее одного удара он нанес.
– Рукой?
– Да, рукой.
– Открытой рукой?
– Кулаком. Сжатым.
– И сколько раз?
– Я ответил уже на этот вопрос.
– След остался?
– Да, остался. Как я сказал, у меня есть сколы на эмали. Это один из следов. (Александр Рогулев)