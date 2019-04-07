Ольга Смородская: "В игре "Локомотива" нет креатива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников, каким она видит футбол команды Юрия Семина, о происходящем с Миранчуками, ВАР и шансах "Локо" на чемпионство. Сегодня "Локомотив" в матче 22-го тура сыграет с "Зенитом"​.

– Тем не менее, весной "Локомотив" в четырех матчах чемпионата набрал 10 очков. В чем сила этой команды?

– Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос. Просто хочется увидеть несколько другую игру.

– В смысле?

– Пока я такого футбола не вижу. Да, у "Локомотива" прекрасная оборона. Хороший центр поля, отличное нападение.

– Так чего же не хватает?

– В игре нет креатива. Команда очень зажата, действует схематично. Нет раскрепощенности. Надо развиваться. Становиться более креативными, непредсказуемыми, оригинальными. (Виталий Айрапетов)

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