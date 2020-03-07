Ольга Смородская: «Семин должен остаться тренером «Локо», если попадет в тройку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала интервью генерального директора клуба Василия Кикндазе, в котором тот, в частности, заявил, что на совете директоров железнодорожников будет рассмотрено несколько кандидатов на пост главного тренера команды, включая Юрия Семина.

— Мне сложно это комментировать. Кикнадзе сказал, как посчитал нужным. Это его решение. Значит, в клубе ситуация непростая. Поэтому он ее немного подсветил в прессе. Вот и все, — заметила Смородская.

— Многие считают, что пока сезон еще не закончен руководству клуба лучше поддерживать главного тренера, а не намекать на то, что Семин может уйти.

— Наверное, лучше. Но мы же не знаем всей ситуации внутри клуба.

— При каком результате Семин, на ваш взгляд, должен сохранить свой пост главного тренера команды?

— Думаю, если попадет в призовую тройку.

— Есть понимание, что в конце сезона в клубе останется кто-то один — либо Семин, либо Кикнадзе? Идет настоящая война?

— Мне очень трудно судить... Я не нахожусь внутри клуба. И все, что выливается в прессу, это лишь мельчайшая частичка айсберга. Все остальное под водой. Не могу ответить на ваш вопрос. (Виталий Айрапетов)