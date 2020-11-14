Ольга Смородская поддержала идею введения Fan ID в чемпионате России по футболу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «СЭ» назвала правильной идею введения паспорта болельщика на матчах РПЛ.

— Я считаю, что надо как-то двигаться вперед фанатским движениям, — заявила Смородская «СЭ». — Одно дело — нормальные фанаты, которые болеют за клуб. А другое дело — примкнувшие к ним полуприступные группы. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого.

— Многие эксперты говорят, что в Fan ID нет необходимости — безопасность и так обеспечивается системой распознавания лиц. А минусом как раз называют лишнюю регистрацию, ожидание заявок. Это не повлияет на посещаемость?

— Все из-за этой коронавирусой беды научились везде регистрироваться, все проходить, получать пропуска. Не думаю, что кого-то это отпугнет. Я не знаю про систему распознавания лиц. У нас на «Локомотиве» были очень хорошие камеры, но лица было сложно распознать через базу полиции. (Константин Колмаков)