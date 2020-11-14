Ольга Смородская поддержала идею введения Fan ID в чемпионате России по футболу
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «СЭ» назвала правильной идею введения паспорта болельщика на матчах РПЛ.
— Я считаю, что надо как-то двигаться вперед фанатским движениям, — заявила Смородская «СЭ». — Одно дело — нормальные фанаты, которые болеют за клуб. А другое дело — примкнувшие к ним полуприступные группы. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого.
— Многие эксперты говорят, что в Fan ID нет необходимости — безопасность и так обеспечивается системой распознавания лиц. А минусом как раз называют лишнюю регистрацию, ожидание заявок. Это не повлияет на посещаемость?
— Все из-за этой коронавирусой беды научились везде регистрироваться, все проходить, получать пропуска. Не думаю, что кого-то это отпугнет. Я не знаю про систему распознавания лиц. У нас на «Локомотиве» были очень хорошие камеры, но лица было сложно распознать через базу полиции. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.