Ольга Смородская: "Найти замену Гильерме очень тяжело"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" выразила мнение о том, что Гильерме может перейти в "Спартак". Она подчеркнула, что требования голкипера можно понять.

– Гильерме может уйти в "Спартак". По словам гендиректора красно-зеленых, вратарь отказался от зарплаты в 1,9 миллиона евро в год.

– Деликатный вопрос – не вижу бюджета клуба, планов. Но найти замену Гильерме очень тяжело. Тем более с российским паспортом – прошу это заметить.

– Но не слишком ли много просит Гильерме? Достоин ли он 3 миллионов евро в год?

– Нужно понимать, что это чуть ли не последний его контракт. Все хотят заработать перед завершением карьеры, много просят в такой ситуации. (Виталий Айрапетов)

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