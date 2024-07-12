Смородская: «Пока Пиняев особо не выделяется на фоне других российских игроков»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре нападающего красно-зеленых Сергее Пиняеве.
«Можно ли назвать Пиняева нашим главным молодым талантом? Главным — не знаю. Талант есть, но пока Пиняев особо не выделяется на фоне других российских игроков. Может, этот сезон станет для него прорывным, но в «Локомотиве» сейчас не очень понятно, кто вообще будет играть в нападении. Сергей, думаю, станет основным игроком», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.
В прошлом сезоне Пиняев сыграл 38 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач
Источник: «РБ Спорт»
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