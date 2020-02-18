Ольга Смородская: «Фернандеш — отвратительный тип и отвратительный человек»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию «СЭ» о том, что португальский полузащитник Мануэл Фернандеш выиграл у московского клуба дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
— Приведу вам выдержку из интервью агента Мануэла Фернандеша за 2018 год: «Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду».
— Я даже не хочу ничего комментировать. Отвратительный тип и отвратительный человек. Никто Фернандеша ничего не лишал. Все в его жизни произошло по его собственной вине.
— Однако Фернандеш внес значительный вклад в чемпионство «Локо».
— Слушайте. Он внес большой вклад только тогда, когда ему надо было переподписывать контракт. И никак не раньше. Понимаете, вот он такой человек. Я точно знаю, что он не будет играть, пока не появится перспектив продления соглашения. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Ольги Смородской — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/byvshiy-prezident-lokomotiva-olga-smorodskaya-intervyu-reshenie-cas-po-fernandeshu-1643646/