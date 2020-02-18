РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ольга Смородская: «Фернандеш — отвратительный тип и отвратительный человек»

15:35
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию «СЭ» о том, что португальский полузащитник Мануэл Фернандеш выиграл у московского клуба дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

— Приведу вам выдержку из интервью агента Мануэла Фернандеша за 2018 год: «Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду».

— Я даже не хочу ничего комментировать. Отвратительный тип и отвратительный человек. Никто Фернандеша ничего не лишал. Все в его жизни произошло по его собственной вине.

— Однако Фернандеш внес значительный вклад в чемпионство «Локо».

— Слушайте. Он внес большой вклад только тогда, когда ему надо было переподписывать контракт. И никак не раньше. Понимаете, вот он такой человек. Я точно знаю, что он не будет играть, пока не появится перспектив продления соглашения. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Ольги Смородской — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/byvshiy-prezident-lokomotiva-olga-smorodskaya-intervyu-reshenie-cas-po-fernandeshu-1643646/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5095
Все опросы
Должен ли Юрий Семин продолжить работу в «Локомотиве»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир