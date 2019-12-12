Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует, лимит только вредит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, сможет ли Алексей Миранчук заиграть в чемпионате Италии.

— Очень сложно прогнозировать, — отметила Смородская. — Не готова сказать, сможет ли талантливый российский футболист адаптироваться в Европе... Надо поднимать уровень нашего чемпионата! Сейчас он реально низкий. Еще совсем недавно в РПЛ выступали звезды — Халк, Витсель, Диарра. Да много кто. Против них было тяжело играть, рядом с ними молодежь росла и прогрессировала. А сейчас...

— Эта Лига чемпионов показала реальный уровень РПЛ? Деградируем?

— Да, деградирует. Согласна, это наиболее правильное слово.

— И каков выход?

— Все лимиты на легионеров только вредят футболу. К сожалению, движение какое-то началось. Но очень поздно — десять лет потеряно. Просто потеряно.

— Вы за отмену лимита?

— Конечно! Должна быть здоровая, свободная конкуренция. Вот и все.

Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»