Олег Яровинский: «Рубин» интересуется Комличенко"

Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина». Теперь команда на сборе. Мы встретились в турецком отеле Bellis, где квартирует «Рубин».

— Другой — Комличенко? Вы ведь отправили запрос на переговоры в «Младу Болеслав».

— Мы много куда отправляем запросы. Просто в одних случаях это не становится достоянием общественности, в других, к сожалению, становится. Да, Комличенко интересуемся, это факт.

— А Шатовым? Он бы добавил того самого quality.

— Ничего не готов сказать. Ограничусь тем, что это очень сильный игрок.

— Но в целом правильное ощущение, что в первую очередь вам нужны игроки атаки?

— Вернемся на несколько минут назад, когда говорили о внутренней экспертизе. Называть сейчас позиции было бы неуважением к тем футболистам, которые есть в команде. Мы их внимательно изучаем, будем смотреть в контрольных матчах, а потом уже с главным тренером принимать решения по возможным трансферам. (Константин Алексеев)

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко