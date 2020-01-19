Едва закончив работу ассистентом главного тренера в «Витессе», Олег Яровинский почти сразу был назначен спортивным директором «Рубина». Теперь команда на сборе. Мы встретились в турецком отеле Bellis, где квартирует «Рубин».

— Крокодил, о котором вы говорили, уже «откусил» у «Спартака» Солтмурада Бакаева. Вы уже готовы опережать красно-белых по условиям?

— Так некорректно говорить. Это частная история, все индивидуально. Сегодня Бакаев-младший выбрал «Рубин», завтра кто-то из нашего клуба предпочтет «Спартак», это нормально. Вот обойти москвичей в турнирной таблице — достижение, а на трансферном рынке — стечение обстоятельств. Хотя переход Солтмурада — супер для нас. Интереснейший футболист, потрясающий, будем с удовольствием с ним работать. Но, повторюсь, соперничество со «Спартаком» будет только на футбольном поле. За подписание футболиста три очка не дают.

— Насколько велики шансы получить Бакаева-младшего уже зимой, а не летом?

— Мы ведем переговоры.

— То есть красно-белые не настроены мариновать парня полгода в дубле за решение уйти в другой клуб?

— У нас нет такого ощущения. Переговоры идут конструктивно.

— «Спартак» обиду на «Рубин» не затаил?

— Ничего об этом не слышал. (Константин Алексеев)

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко