Олег Терехин: "Скорее все деньги в обществе "Динамо" пошли на хоккей..."

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что у него есть вопросы по составу.

- После матча с "Оренбургом" Марков сказал: "Наверное, надо в церковь сходить". Поможет?

– Почему нет? Пусть сходит. Если чувствует, что это поможет, надо все пробовать. У каждого футболиста есть свои приметы, свои суеверия.

– А может быть, Хохлову в предстоящем дерби стоит с первых же минут выпустить 20-летнего Грулева, который уже забил два гола за основу, а в недавнем матче молодежной сборной оформил хет-трик?

– Мне кажется, Хохлову виднее. Тренер постепенно мальчишку подпускает. Я его понимаю. Рано еще Грулеву играть в старте. На замену выходит, забивает – оптимальный вариант. Парень перспективный, но рановато на него еще ставку делать. У Маркова и Луценко опыта побольше, а пацану нужно выходить со скамейки, добавлять, освежать игру.

– В целом, есть вопросы по составу бело-голубых?

– Вопросы есть не только у меня. Но имеются ли в клубе деньги на трансферы? Вот в чем вся соль. Наверное, нет финансов...

– Когда узнали, что зимой в "Динамо" пришел только Юсупов, о чем подумали?

– Я просто знаю ситуацию изнутри. Скорее все деньги в обществе "Динамо" пошли на хоккей... (Виталий Айрапетов)

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