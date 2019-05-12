20:02 | Футбол — РПЛ

Олег Шатов: "Проблемы с мотивацией? Нельзя задавать такие вопросы профессиональным футболистам"

0
Обсудить

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в перерыве матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА призвал не рассуждать на тему отсутствия мотивации у игроков питерской команды. После первого тайма счет – 1:1.

– Есть ли вопросы к судьям? Не буду лезть к арбитрам, у ЦСКА ключевая игра для попадания в Лигу чемпионов, но "Зениту" тоже нужна победа. Проблемы с мотивацией? Нельзя задавать такие вопросы профессиональным футболистам, – сказал Шатов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.

Зенит - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр  

Опрос

ЦСКА попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
Материалы других СМИ