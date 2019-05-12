Олег Шатов: "Проблемы с мотивацией? Нельзя задавать такие вопросы профессиональным футболистам"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в перерыве матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА призвал не рассуждать на тему отсутствия мотивации у игроков питерской команды. После первого тайма счет – 1:1.

– Есть ли вопросы к судьям? Не буду лезть к арбитрам, у ЦСКА ключевая игра для попадания в Лигу чемпионов, но "Зениту" тоже нужна победа. Проблемы с мотивацией? Нельзя задавать такие вопросы профессиональным футболистам, – сказал Шатов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция, 28-й тур.

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