Олег Романцев: "В прошлом сезоне "Спартак" не играл на удержание счета"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения красно-белых от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (1:2) признался, что не ждал игры на удержание счета от подопечных Массимо Карреры. Перед игрой Романцев дал прогноз, что победит тот, кто забьет первым.

– Перед дерби вы сказали, что победит тот, кто первым забьет. Осечка, Олег Иванович?

– Но кто мог знать, что, поведя в счете, "Спартак" вдруг решит посвятить все оставшееся время игре на удержание? В прошлом сезоне такого не наблюдалось. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева