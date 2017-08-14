Олег Романцев: "В прошлом сезоне "Спартак" не играл на удержание счета"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" после поражения красно-белых от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России (1:2) признался, что не ждал игры на удержание счета от подопечных Массимо Карреры. Перед игрой Романцев дал прогноз, что победит тот, кто забьет первым.
– Перед дерби вы сказали, что победит тот, кто первым забьет. Осечка, Олег Иванович?
– Но кто мог знать, что, поведя в счете, "Спартак" вдруг решит посвятить все оставшееся время игре на удержание? В прошлом сезоне такого не наблюдалось. (Александр ЛЬВОВ)
PiratDen
а что слышно от Ренгольда ? :)))) хехе
13:14 14 августа
marksan
Романцев очень ошибается! Ещё как играл! Счета 1:0, как раз говорят об этом!
12:56 14 августа
EnsiferumSP
Игра на удержание счёта чревата... невозможностью его удержать.
12:24 14 августа
gruzovik62
Кааапец спартачишке!!! Но вы держитесь! Лет через 20 может наиграете ... на что- нибудь!!!)))))))
11:32 14 августа
Тот самый Зануда
Да ладно тут заливать Иваныч.А кто в прошлом сезоне на своём поле против 9 колхозников беспорядочно отбивался и тянул время?
10:36 14 августа