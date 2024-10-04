Романцев признался, что считает Черенкова своим сыном: «Это ребенок, которым всегда гордишься»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, каким был бывший игрок красно-белых Федор Черенков. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«Черенков — это, можно сказать, мой сын. Он у меня с малых лет рос. Это ребенок, которым всегда гордишься, которому готов помочь, но помогать ничем не надо, на поле он умел все сам, а в жизни моя поддержка всегда была ему. Он никогда не подводил. Это человек, который всегда все выполнял на поле, его не надо было контролировать в игре, ему не надо было давать каких-то жестких установок. Федя — народный футболист? Конечно. Это, наверное, банальный вопрос. Вам болельщик любой команды скажет: «Спартак мы ненавидим, но Федора уважаем», — сказал Романцев.

Фильм о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. В составе «Спартака» он трижды стал чемпионом СССР, один раз — чемпионом России, выиграл Кубок федерации футбола СССР и Кубок России. Со сборной Черенков становился бронзовым призером Олимпиады 1980 года в Москве. Помимо «Спартака», хавбек выступал за парижский «Ред Стар».

В честь Черенкова установлен памятник у стадиона «Спартака» «Открытие Арена». Также имя футболиста носит южная трибуна арены.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.