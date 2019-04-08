Олег Романцев о чемпионских амбициях "Спартака": "Если даже есть теоретические шансы, надо биться до конца"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев ответил на вопрос, есть ли у команды шансы на чемпионство после матча с ЦСКА (0:2) в 22-м туре чемпионата России.

– Поражение выбило "Спартак" из чемпионской гонки?

– Если даже есть теоретические шансы, надо биться до конца. Надо биться и верить. Как любил повторять великий Николай Петрович Старостин: "Надежда умирает последней!" Тем более, что чемпионской игры не показывает ни один из тех клубов, кто борется за золото. (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева – здесь.