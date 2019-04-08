Олег Романцев о чемпионских амбициях "Спартака": "Если даже есть теоретические шансы, надо биться до конца"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев ответил на вопрос, есть ли у команды шансы на чемпионство после матча с ЦСКА (0:2) в 22-м туре чемпионата России.
– Поражение выбило "Спартак" из чемпионской гонки?
– Если даже есть теоретические шансы, надо биться до конца. Надо биться и верить. Как любил повторять великий Николай Петрович Старостин: "Надежда умирает последней!" Тем более, что чемпионской игры не показывает ни один из тех клубов, кто борется за золото. (Александр Львов)
Полностью интервью Олега Романцева – здесь.
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"Спартак" проиграл ЦСКА. Он еще может стать чемпионом?
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/legendarnyy-trener-spartaka-oleg-romancev-ob-itogah-derbi-v-kotorom-krasno-belye-ustupili-cska-0-2-1532112/
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