Олег Романцев: "Новых Цымабаларей и Титовых в "Спартаке" пока нет"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что в команде нет игроков, подобных Илье Цымбаларю и Егору Титову. Накануне красно-белые сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1) в 18-м туре чемпионата России.

- Не было ощущения, что сегодня в "Спартаке" нет хавбека уровня Цымбаларя или Титова, способного вести игру и дать последний пас?

- В средней линии "Спартака" хороший подбор разноплановых полузащитников. Но Цымбаларей и Титовых в нем, увы, пока нет. Как, впрочем, не вижу подобных им нигде. Быть может, со временем ярче проявит себя способный Ломовицкий. А пока... (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева - скоро в "СЭ"