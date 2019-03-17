Олег Кононов: "Зачем мне думать о Каррере, у меня игра очень важная сегодня"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Зенитом". Встреча пройдет сегодня, 17 марта, начало – в 19.00 (мск).

– Сегодня "Спартак" будет играть в атакующий футбол дома. Отсутствие Гулиева? Каждый из игроков знает, как должен играть на своих позициях. У нас еще есть в обойме Умяров. Приезд Карреры в Москву? Я не думаю об этом. Зачем мне думать об этом? Сегодня у меня важная игра! "Спартак" – "Зенит" - это дерби русских городов, – сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил матч 20-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Краснодаром" (1:0).

"Зенит" лидирует с 40 очками в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" с 32 баллами располагается на 4-й строчке.

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