Олег Кононов: "В концовке матча с "Крыльями" у игроков "Спартака" не было паники"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Крыльями Советов" в матче 29-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что у его команды не было паники в концовке встречи.

- Паники никакой в концовке матча не было, играли нормально, - приводит слова Кононова официальный сайт "Крыльев". - Соперник играл агрессивно, и наша задача была не пропустить мяч. Играли самоотверженно и не дали "Крыльям" забить.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Заключительный матч красно-белые проведут против "Оренбурга" на выезде.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр