Олег Кононов: "У Джикии отличный матч. Можно занести в зачет"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что во втором тайме у него не было опасений за результат. По его словам, он чувствовал, что подопечные выдержат напор соперника.

– В дерби на первый план выходят морально-волевые качества, – отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Конечно же игра тоже. В первом тайме играли лучше. Имели моменты, могли забить.

Во втором тайме было тяжелее из-за матча на Кубок. Игроки не восстановились до конца. Победа очень важна для нас, для команды, для сплочения, для веры в себя. Конечно, мы довольны.

– Не было опасения, что "Динамо" может додавить?

– Нет. Энергетика чувствовалась, что ребята будут играть и выдержат. Особых моментов не видел, кроме перекладины.

– Оцените игру Джикии. Он сыграл без ошибок.

– Ну да. Сегодня у него отличный матч. Можно занести в зачет.