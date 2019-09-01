Олег Кононов: «Такой график не дает времени, чтобы работать над тактической составляющей»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил готовность команды к матчу 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Конечно, мы поговорили после проигрыша «Браги», — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но наша задача была настроиться на игру с «Зенитом», потому что у нас было всего пару дней. По крайне мере, мы восстанавливались и проводили теоретические занятия.

По сути у нас состав, который играл последнее время, мало видоизменился. В любом случае, если брать наших новичков, то такой серьезный график не дает достаточно времени, чтобы работать над тактической составляющей игры».