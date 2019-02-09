Олег Кононов: "Специально даем Боккетти играть через не могу"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что поражение в товарищеском матче со "Слованом" (1:3) было ожидаемым. 52-летний специалист также добавил, что в первом тайме все игроки проваливались на своих позициях.

- Поражение – это, конечно, минус, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Но оно было ожидаемо, потому что команды находятся в разной степени готовности. "Словану" играть официальный матч 16 февраля. Наш соперник был побыстрее, посвежее. Мы же продолжаем тренироваться в двухразовом режиме.

Я не буду говорить про отдельных футболистов. В первом тайме все проваливались на своих позициях. Но не из-за того, что наши игроки слабее. Повторю: мы еще не готовы так, как готов "Слован".

Например, Боккетти еще не набрал должную форму, но мы специально даем Сальваторе играть через не могу, потому что ему нужно форсировать подготовку. То же самое касается Фернанду и ряда других игроков.

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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