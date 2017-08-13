Олег Кононов: "Сложно сказать, за что судья дал Уциеву первую желтую карточку"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4) затруднился ответить, почему судья показал желтую карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. При этом он подчеркнул, что футболист не должен был поддаваться эмоциональным порывам.

Напомним, что Уциев получил первую карточку на 27-й минуте за споры с Доменико Кришито и Себастьяном Дриусси, вторую - за грубый фол на итальянце через две минуты.

- Мне сложно сказать, почему судья счел нужным показать первую желтую карточку именно Уциеву. А вторая - это нарушение, - сказал Кононов в эфире телеканал "Наш футбол". - Дал и дал. Игрок должен не поддаваться эмоциональным порывам.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"