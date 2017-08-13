Олег Кононов: "Сложно сказать, за что судья дал Уциеву первую желтую карточку"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4) затруднился ответить, почему судья показал желтую карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. При этом он подчеркнул, что футболист не должен был поддаваться эмоциональным порывам.
Напомним, что Уциев получил первую карточку на 27-й минуте за споры с Доменико Кришито и Себастьяном Дриусси, вторую - за грубый фол на итальянце через две минуты.
- Мне сложно сказать, почему судья счел нужным показать первую желтую карточку именно Уциеву. А вторая - это нарушение, - сказал Кононов в эфире телеканал "Наш футбол". - Дал и дал. Игрок должен не поддаваться эмоциональным порывам.
Bibigon2000
действительно сложно,надо красную было давать,как и бразиле,за снос коко,как и Луневу во втором тайме...Федот,да не тот...
23:55 13 августа
lelikbolik1963
+++
23:20 13 августа
old grumbler
Уциеву не надо было в грудь толкать Паредеса прямо перед глазами судьи и не было бы карточки, а то что тренер защищает своих игроков невзирая на то что они были не правы это мы все прекрасно знаем.... Один тренер по хоккею метнул бутылку в игрока СКА, а потом рассказывал сказку что она у него выпала из рук... не знал дурилка что его на мобильник снимали...
23:16 13 августа