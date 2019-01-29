Олег Кононов: "Сильнее ли "Спартак" "Зенита" и "Локомотива"? Посмотрим в чемпионате"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов – о победе на турнире в Катаре. В заключительной игре его команда обыграла "Локомотив" (4:0).

- Это был однозначно тренировочный турнир, - сказал Кононов - Мы готовимся к чемпионату. Было запланировано четыре сбора. Два прошли, два еще впереди. Настраивались на каждую игру, и успех в том, что ребята понимали: надо выигрывать каждый матч. При тех нагрузках, которые у нас есть, считаю, мы проделали хорошую работу. Как и на сборе, так и в играх.

- 4:0 с "Локомотивом", 3:0 с "Зенитом". Вы настолько сильнее конкурентов сейчас?

-Посмотрим в чемпионате, я пока ничего не могу говорить, вы и сами это чувствуете. Все решится в официальных матчах, а не в товарищеских. Не в оптимальном сочетании выходили все команды, и мы в том числе. У нас не было нескольких человек, которые восстанавливаются после травмы, которых мы бережем. Что сейчас говорить? Это товарищеский турнир, где нам удалось победить соперников. (Дмитрий Зеленов)

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