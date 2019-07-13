Олег Кононов: "Победа греет душу, но нужна игра"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0) подвел итоги встречи. По его словам, несмотря на результат, есть неудовлетворение от игры.

– Матч сложный был, как и предвиделось. Говорили с игроками, объясняли, что "Сочи" – это совсем другая команда по сравнению со спаррингом, – отметил Кононов. – В первом тайме отлично действовал "Сочи" – в плане начала атак и игры в пас. Нам было непросто. Можно сказать, что за счет физической подготовки и стандартного положения мы завершили атаку, забили важный гол в конце. На данный момент понимаем, что очень важно выиграть в первом матче. Психологически важно. Ребята были заряжены на победу. Сегодня было непросто. Мы не знали, в какую тактическую схему будет играть соперник. Благодаря старательности и настойчивости добились своего.

– Вы всегда говорили, что стремились к достижению результата через игру. Что сейчас преобладает? Неудовлетворение игрой или удовлетворение результатом?

– Неудовлетворение игрой есть. Но в первую очередь смотришь на результат. Команда понимает. В первом тайме, да и во втором должны были играть иначе. Мы много теряли мячи, выходя из обороны. Две-три атаки в первом тайме были неплохими, но мы их не завершили. На данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше к тому, чтобы появилась игра.

– Собранный наспех "Сочи" значительную часть матча играл лучше "Спартака"?

– Могу ответить так. Команда играет 90 минут. Можно создавать моменты, играть 15, 20, 80 минут и ничего не будет получаться. Игры такие у нас были в прошлом году. А можно делать свое дело на поле, каждый игрок на своей позиции, каждая линия, именно таким образом, что моменты придут и их надо реализовать. Если не получается игра, надо работать на стандартных положениях. Что касается игры "Сочи", много таких у нас соперников будет, кто станет играть от обороны, обороняться всей командой. Надо точнее распоряжаться мячом. (Дмитрий Зеленов)