Олег Кононов - о критике после матча с "Сочи": "Привыкли к этому. Лучшие игры впереди"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Ростовом". Встреча начнется в 21.30 (мск).

– Изменения в составе? Мы готовимся к каждой игре основательно. Сегодняшний состав следствие того, что идет работа. Фанаты красно-белых были недовольны игрой "Спартака" в матче с "Сочи"? Мы привыкли к этому, идем дальше. Понимаем, что лучшие игры у нас впереди. Довольны, что тогда победили. Мирзов? В "Спартаке" идет определенная перестройка состава. Мирзов тот игрок, которого мы хотели, – сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер".

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