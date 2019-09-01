Олег Кононов: «Мысль в атаке была, «Спартак» не доработал на стандартах»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 8-м туре чемпионата России.

— В первом тайме мы имели преимущество, причем значительное. Всего один угловой, прекрасный удар Жиркова, и 0:1. У нас тоже был гол, но ВАР зафиксировал игру рукой. Второй тайм был равный. Наш график сказался. Это мое субъективное мнение. Тем не менее, ребята старались. По статистике мы превзошли «Зенит». И по ударам, и по владению, и по острым передачам. Есть только досада от этого проигрыша. Ребята это осознают. Они понимают, что мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли сегодня. Нацелены на работу в дальнейшем. Прогрессировать они будут 100%.

— Чего не хватило «Спартаку»?

— Нам не хватило голов. И чтобы ребята, которые не играли с «Брагой», забили. Этого не хватило.

— Казалось, что впереди не было мысли. Проблема нападающего стоит острее, чем опорника?

— Мысль в атаке была, вам просто так показалось. Я думаю, мы просто не доводили передачи под удар. Били много. «Зенит» много фолил перед штрафной, и мы не доработали стандартные положения. Позиции были очень хорошие.

— После ухода Фернанду в «Спартаке» есть человек, способный реализовать штрафной?

— Будем работать. Как и над тем, чтобы исполнять штрафные. Сегодня у Шюррле и Джикии не пошли удары, особенно у Шюррле. (Александр Рогулев)