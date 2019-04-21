Олег Кононов: "Гулиев должен был доказать игрой, что достоин быть в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Енисеем" в матче 24-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что хавбек Аяз Гулиев должен был на поле доказать, что достоин быть игроком красно-белых. Полузащитник забил второй гол в этом матче.

- Простая победа? Это обман. К сожалению, игрок команды соперника получил травму. Мы играли в большинстве и контролировали ход игры, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Где-то получилось, где-то нет. Но приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев. Вот это мне приятно. Хочется отметить всю команду, очень важна была победа. Мы не давали сопернику играть в тот футбол, в который они хотели бы.

Фернанду? Он обладает хорошей передачей, поставленным ударом. Мы играли в три полузащитника, он играл десятку. Дальше посмотрим. С ним вариантов достаточно. Надеюсь, подойдет Зе Луиш. Я доволен Фернанду - он руководил партнерами и комбинировал. Футбол состоит из ошибок и правильных действий. У него были две неточные передачи. Он также исполняет стандарты. Это важный игрок.

Оценка команды? Не буду ставить никаких оценок. Было полностью наше преимущество. Дай бог, чтобы таких побед было побольше.

Гулиев? Он был настроен на "Ростов", но мы с клубом приняли решение. Задача была для него извиниться, игрой доказать, что он достоин быть в "Спартаке".

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