Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что кадровые проблемы волнуют его в меньшей степени. По его словам, критика должна вдохновлять команду.

– Вратарь Максименко на воротах. Все остальные игроки готовы к матчу, – отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Есть кадровые проблемы, но на данный момент это нас интересует в меньшей степени. Я в каждого игрока верю, каждому дано задание. Надеюсь, что они будут играть строго, дисциплинированно и с самоотдачей.

– Как воспринимаете крику?

– Критика важна, но она должна вдохновлять. Для нас критика – это мотивация. Мы понимаем, что нам нужно выигрывать и показывать хорошую качественную игру. Над этим мы и работаем с игроками.