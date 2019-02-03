Олег Кононов: "Целостной картины по игре "Спартака" на турнире в Катаре не было"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе красно-белых прокомментировал состояние команды после турнира в Катаре, сообщает официальный сайт московской команды.

– Еще недавно многие критиковали "Спартак" за отсутствие целостной игры, а после турнира в Катаре, наоборот, стали отмечать, что красно-белые якобы слишком рано вышли на пик. Разве столь резкие перемены реальны?

– Тоже читал подобные высказывания. Давайте разберемся. Во-первых, большинство игроков проводило в матчах по 45 минут. Во-вторых, мы постоянно меняли сочетания. Уже этих факторов достаточно, чтобы понимать: к сезону мы еще не готовы. Многое из того, что хотим видеть, в матчах не получалось. Другое дело, что по четырем встречам можно сделать определенные выводы о том, какие аспекты игры нужно усиливать.

Контрольные матчи важны не результатами. Победы 3:0, 4:0 – это хорошо, но смысл в том, чтобы подойти к сезону, владея той игрой, которая принесет результат. Именно игра должна заботить нас в первую очередь. Определенные положительные отрезки на турнире были, но целостной картины – не было. И быть не могло! Полноценно выстраивать ее мы начинаем только сейчас. Не хочу говорить слово "уверен", но мне хочется верить, что работа, которую мы сейчас выполняем, пойдет игрокам на пользу. А если станет сильнее каждый, то станет сильнее вся команда, – приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".

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