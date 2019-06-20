Олег Данченко – о поражении "Нефтехимику": "Сейчас "Рубину" нужно наиграть состав"

Защитник "Рубина" Олег Данченко заявил, что результат в товарищеском матче с "Нефтехимиком"​ (1:2) не являлся первостепенной задачей.

– Результат нужно показать в чемпионате. Сейчас нужно наиграть состав, комбинации, вникнуть в требования тренера, – цитирует Данченко официальный сайт казанцев. – Я думаю, что физически мы еще не готовы, но постепенно втягиваемся. Идут полноценные сборы и с каждым днем будем наверстывать, чтобы подготовиться к сезону.

Мы провели первый матч, стараемся понять друг друга на поле. Думаю, с каждой игрой будем прибавлять.

Почему "Нефтехимик" оказался сильнее? Возможно, у них другие задачи на этом этапе. Наша задача, повторюсь, набрать те кондиции, которые у игроков были по ходу сезона.

"Рубин" проиграл "Нефтехимику" в товарищеском матче