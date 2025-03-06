Окишор назвал лучших молодых футболистов России

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшими молодыми российскими футболистами.

— В рейтинге «СЭ» среди футболистов 2005-2007 годов рождения ты оказался на третьем месте после Батракова и Козлова. Это объективно?

— Если эксперты так считают, окей.

— А твоя тройка лучших молодых российских игроков?

— Себя я брать не буду. На первом — Леха Батраков. Он действительно прям классные полсезона выдал. Дальше столько кандидатов... Так. Кисляк — второе место сто процентов. Тем более мы вместе в Таиланде отдыхали, ха-ха. Третий — Дима Ерофеев. Парень 2006 года, в Америку переехал недавно из «Динамо». Это мой близкий друг. Запихнул бы в список всех, кто живет в моей комнате, но не получится.

Почему выбрал Ерофеева? Потому что у него был очень тяжелый год — две травмы. Он это переборол и обрел большую силу, когда возвращался после них. Получил драгоценный опыт. Так же, как и я, старался улучшать себя ежедневно. Поэтому за его большой труд, результативные действия при малом игровом времени в «Динамо-2», золотой сезон с командой в ФНЛ-2 и за большой трансфер в США он у меня на третьем месте.

— Что у Ерофеева за клуб?

— Вторая по силе лига в Америке. Мы ежедневно на связи, там скоро сезон начнется, буду следить, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Виктора Окишора читайте на сайте «СЭ»