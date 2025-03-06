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Окишор назвал лучших молодых футболистов России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшими молодыми российскими футболистами.

— В рейтинге «СЭ» среди футболистов 2005-2007 годов рождения ты оказался на третьем месте после Батракова и Козлова. Это объективно?

— Если эксперты так считают, окей.

— А твоя тройка лучших молодых российских игроков?

— Себя я брать не буду. На первом — Леха Батраков. Он действительно прям классные полсезона выдал. Дальше столько кандидатов... Так. Кисляк — второе место сто процентов. Тем более мы вместе в Таиланде отдыхали, ха-ха. Третий — Дима Ерофеев. Парень 2006 года, в Америку переехал недавно из «Динамо». Это мой близкий друг. Запихнул бы в список всех, кто живет в моей комнате, но не получится.

Почему выбрал Ерофеева? Потому что у него был очень тяжелый год — две травмы. Он это переборол и обрел большую силу, когда возвращался после них. Получил драгоценный опыт. Так же, как и я, старался улучшать себя ежедневно. Поэтому за его большой труд, результативные действия при малом игровом времени в «Динамо-2», золотой сезон с командой в ФНЛ-2 и за большой трансфер в США он у меня на третьем месте.

— Что у Ерофеева за клуб?

— Вторая по силе лига в Америке. Мы ежедневно на связи, там скоро сезон начнется, буду следить, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Виктора Окишора читайте на сайте «СЭ»

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Виктор Окишор
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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