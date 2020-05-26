Огнен Короман: «Время Семина прошло»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

— Знаете, Семин — это старая российская тренерская школа. — цитирует Коромана Sportbox. — Такие специалисты, как Семин и Гаджиев, — качественные тренеры и очень хорошие люди, но, понимаете, их время прошло. Им на смену должны прийти молодые, амбициозные тренеры. Кстати, совсем не обязательно, чтобы они были иностранными. В России много классных в недавнем времени игроков, которые занялись тренерской работой. Они будут прогрессировать профессионально и через три-четыре года выйдут на первый план. В общем, волноваться за российскую тренерскую школу не стоит.

Николич? В Сербии он удачно тренировал «Рад» и белградский «Партизан», у него квалифицированная тренерская команда. Думаю, он сможет поднять «Локомотив» на более высокий уровень.

— Полтора десятка лет назад в «Локомотиве» работал другой сербский специалист — хорошо вам знакомый Славолюб Муслин. И не сказать, что очень успешно. Есть ли у Николича с ним что-то общее, кроме гладко выбритой головы?

— (Смеется.) Марко — тренер нового поколения. У него более современная методика работы. Муслин — тоже классный специалист, он работал со сборной Сербии и долго тренировал в России. Но сравнивать их очень трудно. У таких, как Муслин, мы с Марко учились и будем учиться.