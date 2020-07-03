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Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги Сухомлинов перешел в «Ростов»

3 июля 2020, 11:18
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Форвард «Мастер-Сатурн» Данила Сухомлинов подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок соглашения с 17-летним нападающим не сообщается.

В минувшем сезоне Сухомлинов провел 15 игр в ЮФЛ за «Мастер-Сатурн», забив восемь голов. Также форвард является кандидатом в юношескую сборную России U-18.

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