Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги Сухомлинов перешел в «Ростов»
3 июля 2020, 11:18
Форвард «Мастер-Сатурн» Данила Сухомлинов подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.
Срок соглашения с 17-летним нападающим не сообщается.
В минувшем сезоне Сухомлинов провел 15 игр в ЮФЛ за «Мастер-Сатурн», забив восемь голов. Также форвард является кандидатом в юношескую сборную России U-18.
Данила Сухомлинов стал игроком «Ростова» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2020
Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги 2019/20 Данила Сухомлинов подписал контракт с нашим клубом. https://t.co/wwvKwvLdhQ#МыРостов pic.twitter.com/JZZTFFmEEd
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