Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги Сухомлинов перешел в «Ростов»

Форвард «Мастер-Сатурн» Данила Сухомлинов подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок соглашения с 17-летним нападающим не сообщается.

В минувшем сезоне Сухомлинов провел 15 игр в ЮФЛ за «Мастер-Сатурн», забив восемь голов. Также форвард является кандидатом в юношескую сборную России U-18.