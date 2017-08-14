Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги

Как и предполагал "СЭ", арбитр Игорь Федотов, обслуживавший в воскресенье матч 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" (4:0), получил очень низкую оценку от инспектора встречи Гаряфия Жафярова. Даже ниже, чем его коллеги Кирилл Левников и Евгений Турбин, которые с 7,4 балла были переведены из категории "Про" в категорию "А" и пока работают только на играх в первом дивизионе.
У Федотова предварительно 7,3 балла (это равно примерно "единице" по пятибалльной системе). Это значит, что у него две серьезные ошибки и еще одна, связанная с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. Судя по всему, в первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал "Ахмат" на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол. Можно только предполагать, какой еще промах в управлении игрой увидел у судьи Жафяров.
В дальнейшем оценка Федотова может быть еще снижена. По данным "СЭ", контрольно-квалификационная комиссия РФС собирается рассмотреть эпизод на 25-й минуте, в котором судья не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Инспектор поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Но есть и другие мнения – в пользу удаления Анхеля. (Александр БОБРОВ)
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СашаРичагин
Если Федотову, который бегал, потел и даже иногда принимал верные решения, поставили "единицу", то Бедогоскину нужно поставить "минус единицу".
18:00 14 августа
oleg_Spb
Жорик Вартанов> oleg_Spb___________ причем тут Спартак? олигофрен ----------------Вытье про судейство - ваша тема, идиот !
16:58 14 августа
Drek
zema1905 После каждого тура составлять рейтинг объективности судейства и в те города где чаще всего ошибаются судьи назначать иностранных судей, в каждом туре минимум 2 игры с худшим рейтингом пусть судят иностранцы. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зачем тратить деньги,когда легче ввести просмотры.
16:50 14 августа
konoval
den19792017------------------------Я так не думаю, но. 1. Свисни он фол Кришито на Уциеве секундами ранее, тот бы не побежал мстить Кришито, не получил бы вторую ЖК и не был бы удален.. 2. Красная Луневу - дисква. И в Амкаре косорукий Лодыгин в воротах. А это уже не кот чихнул.
16:49 14 августа
old grumbler
Митяй Антибомж Отсидится в пердиве малёхо и опять на матч бомжей назначат. Бабок нормально рубанул, можно и перекур взять.............. что же ваши Московские такие продажные???????????????????
16:48 14 августа
Жорик Вартанов
oleg_Spb___________ причем тут Спартак? олигофрен
16:44 14 августа
zema1905
После каждого тура составлять рейтинг объективности судейства и в те города где чаще всего ошибаются судьи назначать иностранных судей, в каждом туре минимум 2 игры с худшим рейтингом пусть судят иностранцы.
16:38 14 августа
Митяй Антибомж
Отсидится в пердиве малёхо и опять на матч бомжей назначат. Бабок нормально рубанул, можно и перекур взять.
16:35 14 августа
den19792017
господа,а кто-нибудь думает,что ахмат с 0:2 смог бы отыграться? только честно! а до этого момента с луневым не видел я ошибок федотова в пользу зенита...
16:33 14 августа
oleg_Spb
Рабинер все матчи со Спартаком и Зенитом должен судить, кто же этого не знает, весь цивилизованный мир в этом уверен, тогда Спартак будет вечный чемпион - как в 1990х и наконец наступит порядок , мир и покой.
16:17 14 августа
Drek
vaysman за что так то мужика. это ж нормальное судейство пред светлы очи ГАЗПРОМА. разве мог он судить иначе !?????? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вам вот ЭТО не надоело? То Гинер всё купил,то еще кто-то.Игру надо смотреть, а не заговоры выискивать. А по-поводу нынешнего Зенита, так это вообще бред.На данный момент , клуб показывает самый интересный футбол в согазе и тратить деньги на судей..уж очень примитивно и бессмысленно. Вот если бы Зенит беспределил,как народные в 90-е, вот тогда другое дело.Представьте себе, что Промес, Головин,Мирончук,Смолов и тд...регулярно бы концентрировались в Питере.Вот бы было визгу.А НАРОДНЫЕ в 90-е именно так и поступали.Никто не возмущался.
16:16 14 августа
Strong_est
Походу с арбитрами у нас как с футболистами, то есть пусто
16:09 14 августа
sidors
нет, нет, нет погодите-ка. СПЕРВА ПЕНАЛЬТИ НЕ ПОСТАВИЛ в ворота Ахмата? Ну так дальше пошла "компенсация" И да когда Вилков как и Егоров в прошлом не замечает рук Комбарова в собственной штрафной- это отлично за судейство.
15:55 14 августа
vaysman
за что так то мужика. это ж нормальное судейство пред светлы очи ГАЗПРОМА. разве мог он судить иначе !??????
15:39 14 августа