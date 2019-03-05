Общественная наблюдательная комиссия Москвы - об ожогах Кокорина, полученных в СИЗО: "Проведем проверку. В случае необходимости обратимся в вышестоящие органы"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников высказал “СЭ” позицию ОНК по ситуации с ожогами ноги, полученными нападающим "Зенита" Александром Кокориным в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего у игрока появилось на ноге нагноение. В начале февраля защитники 28-летнего нападающего заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.



– Мы будем проводить проверку по данному факту, – сказал Мельников. – Вчера мы связывались с Андреем Ромашовым, адвокатом Кокорина, от него сейчас ждем обращений в ближайшее время по этому инциденту. Естественно, ОНК Москвы будет проводить проверку в рамках своих полномочий.

Поговорим с Александром, медиками, с руководством учреждения, узнаем, насколько возможно ему было оказывать эту медицинскую услугу, насколько она надлежащего качества. В случае необходимости обратимся в вышестоящие органы для проведения проверки.

– Была информация, что врачи "Зенита" должны прийти на осмотр Александра. Они побывали у него?

– Насколько известно, еще нет.

– Все это способно повлиять на изменение меры пресечения для Кокорина?

– Есть правоприменительная практика. Сейчас надо разбираться, нужно проводить проверку, касаемо жалоб на ногу. Изменение меры пресечения не буду комментировать, потому что не ничего не знаю. Сейчас говорить об этом преждевременно, следует разобраться что с ногой и какую помощь можно оказать футболисту. Мы со своей стороны приложим максимальные усилия для того, чтобы оказать содействие в получении надлежащей медицинской помощи. (Арман Мкртчян)

Кокорин пожаловался на полученные в СИЗО ожоги