Общественная наблюдательная комиссия Москвы – о ходатайстве о продлении сроков арестов Мамаева и Кокорина: "Следствию все надо делать быстрее"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников высказал “СЭ” свое мнение по поводу того, что следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина​.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".



– Расследование с большой следственной группой, как в данном деле, должно быть более быстрым, – сказал Мельников. – Насколько понимаю, следствию нужно было ознакомиться с материалами инцидента и подавать в суд ходатайство. Но все надо делать оперативнее, тем более, преступление – не экономическое. Есть все необходимые материалы, видеозаписи, опрошены все свидетели. К сожалению, мы часто сталкиваемся в СИЗО с тем, что в отношении многих людей затягиваются следственные действия. Мы, в свою очередь, совместно с прокуратурой проводим проверки, указываем на недостатки и уже прокурорский надзор реагирует по своей линии. (Арман Мкртчян)