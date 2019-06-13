"Общался с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре, у меня – год и шесть". Кокорин - о своем сроке

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда по делу об участии в двух драках в центре столицы осенью 2018-го рассказал, почему он улыбался.

– Вы спрашиваете, почему я улыбаюсь. Общался тут с человеком, который убил по неосторожности. У него год и четыре. А у меня – год и шесть.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!